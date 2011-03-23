Як перемогти герпес на губах

Герпес - це висипання, найчастіше на губах або в носі, звані в народі "лихоманкою". Герпес - це ознака зниження захисних сил організму, а якщо він з`являється 2-3 рази в рік, то це вже свідчить про значне зниження імунітету. Заразившись герпесом, людина стає "господарем" цього захворювання на все життя.

Як його лікувати простими засобами?

•Одну чайну ложку чорного чаю з горою або один чайний пакетик заваріть 0,5 скл. кип`ятку. Настоюйте до охолоджування. У охолодженій заварці змочіть ватну кульку і прикладіть до герпетичної бульбашки. Процедуру повторюйте кілька разів в день протягом 3-4 днів.

•Як тільки почалося захворювання - змастіть ділянку шкіри, на якій виходить "застуда", ялицевою олією. Ви відчуєте легке паління в цьому місці. Змазування повторіть через 2 години і на ніч.

•Змазуйте герпесну бульбашку вушною сіркою кілька разів в день.

•Змочіть ватку камфорною олією, прикладайте до висипань кілька разів в день.

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