Двом британцям разом з нирками пересадили рак

У Великобританії почато розслідування за фактом передачі рідкісної форми раку двом пацієнтам, що перенесли трансплантацію нирки. Обидва хворих, що страждали хронічною нирковою недостатністю, одержали органи одного мертвого донора.

Операції відбулися 26 листопада минулого року в Королівському госпіталі Ліверпуля. Двом чоловікам у віці 59 і 47 років були пересаджені нирки 56-річної жінки, що померла від крововиливу в мозок, повідомляє medportal.ru.

Вже після операції у донора була виявлена рідкісна, але агресивна форма раку крові – внутрішньосудинна лімфома. Це захворювання характеризується зростанням пухлинних клітин в просвіті судин різних органів. Обидва чоловіки, що одержали нирки хворого донора, в даний час проходять курс хіміотерапії.

За словами медичного директора Королівського госпіталю Ліверпуля Пітера Уїльямса, під час трансплантації нирок хірурги не підозрювали, що донор органів страждала на онкологічне захворювання. «Розтин, що виявив у донора онкологічне захворювання, був проведений декілька днів опісля трансплантацій», - підкреслив Уїльямс.

Зараз потерпілі розглядають можливість судового позову проти Національної системи охорони здоров`я.

focus.ua