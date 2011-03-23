Обережно - отруйні прикраси

Компанії Tween Brands Inc. довелося в терміновому порядку видаляти з браслетів, намист і інших виробів токсичний метал кадмій.

Компанія в основному продає свою продукцію в Каліфорнії, проте її ринок збуту охоплює всю територію Сполучених Штатів. Tween Brands Inc. продає ювелірні прикраси для дітей, підлітків і дорослих.

Минулого року компанії довелося відкликати 137.000 прикрас, вироблених в Китаї, через небезпечний рівень вмісту в них кадмію.

Американська Комісія з безпеки споживчих продуктів встановила, що в цих прикрасах містилося кадмію на 90% більше допустимої норми.

Тепер, відповідно до досудової угоди, якщо в продукції компанії буде виявлено перевищення вмісту кадмію, то Tween Brands зобов`язана буде заплатити штраф.

Минулого року в Каліфорнії був прийнятий закон, що допускає вміст в продукції кадмію, що не перевищує 0,03%.

Деякі китайські виробники, що виготовляють продукцію для зовнішнього ринку, додають в неї кадмій і свинець, заборонений Конгресом США до застосування в споживчих товарах в 2008 році.

Кадмій – м`який білуватий метал. Тривалий контакт з ним може викликати порушення роботи нирок і руйнування кісткових тканин. При потраплянні досить великої дози кадмію в організм за один раз, можлива навіть смерть.

Крім того, кадмій сприяє розвитку раку. Деякі дослідники стверджують, що отруєння кадмієм здатне серйозно загальмувати розвиток мозку і дітей.

newsland.ru