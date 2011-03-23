40% дітей лікуються не у тих лікарів

У сучасній медицині все більше проявляє себе поняття «Уявний хворий». Це ситуація, коли фізичні симптоми указують на яке-небудь нездужання, а насправді у людини його немає. У таких ситуаціях медицина направляє таких хворих до психотерапії або психіатрії.

Особливий неспокій у лікарів викликають «уявні хворі» діти. Дослідження показують, що такими є близько 40% дітей, що спостерігаються у педіатрів. Причинами симптомів захворювань, яких немає, часто є неврози і стрес, а стан здоров`я дітей часто посилюється поведінкою батьків, які соромляться йти з дитиною до невролога, а вважають за краще мучити її даремним лікуванням, наприклад, у гастроентеролога.

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