Японський професор розсіює страхи з приводу радіації

У статті, що спочатку з`явилася в японській газеті "Кахоку Шинпо" і передрукованій сайтом Die Welt, професор неврології Рюта Кавашима констатує, що деякі лікарі бігли з районів, прилеглих до АЕС "Фукусима-1", побоюючись радіації. "Як лікар, я вважаю обурливим, що серед нас є такі люди". Він пояснює це, зокрема, недостатнім рівнем освіти цих колег у галузі захисту від радіації.

Як стверджує 52-річний професор, повідомлення, що поступають, про радіоактивне зараження "з погляду природних наук вельми коректні". В той же час він розуміє людей, які не бачать в цих повідомленнях завірень в тому, що ситуація "абсолютно" безпечна. Як вважає учений, вживання слова "абсолютний" суперечило б професійній етиці.

"Це непросто пояснити, але дія радіації містить в собі аспект ймовірності, - підкреслює він. - Учені вважають, що слід припускати деяку дію радіації навіть при одноразовому зіткненні з радіоактивним випромінюванням... Тому учений, який не хоче брехати, завжди говоритиме про те, що ситуація "ймовірно" безпечна".

"При цьому та радіація, про яку ми зараз так турбуємося, майже цілком відкладається на одязі і взутті", - відзначає він. Прийшовши додому, роздягшись і роззувшись, людина практично виключає цілодобову дію на неї цієї радіації.

Повідомлення про те, що в районі Фукусими радіація виявлена в шпинаті і молоці, професор Кавашима прокоментував так: "Замість того, щоб викидати продукти з Фукусими, прошу віддати їх мені. Мені зараз вже більше 50 років, і я знаю, що якщо у великих кількостях вживатиму в їжу цей шпинат і це молоко, це ніяк не вплине на мою тривалість життя".

inopressa.ru