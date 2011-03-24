Хвороби людини залежать від характеру

Характер людини може багато що сказати про її здоров`я. На думку доктора Мартіна Хаггера, психолога з Університету Ноттінгема і Університету Катріна, характер є результатом роботи генів і навколишнього середовища. Тому дана позиція цілком виправдана.

Учений, грунтуючись на своїх спостереженнях і результатах чужих досліджень, склав шкалу, в яку заніс психотипи людей і їх можливі недуги. Отже, багато оптимістів страждають від зайвої ваги, заявляють експерти з Університета Досіса в Кіото. Судячи з усього, позитивно настроєні люди частіше потурають своїм витребенькам і неадекватно оцінюють проблему.

Також оптимісти схильні здійснювати ризиковані вчинки, збільшуючи ризик передчасної смерті, підкреслюють учені з Каліфорнійського університету. А ось Стендфордській університет з`ясував, що життєрадісні діти в дорослому віці нерідко палили і випивали.

У свою чергу, тривожність загрожує виразкою шлунку, констатують дослідники з Університету Декарта і Центру по вивченню залежності і психічного здоров`я. Емоційна нестабільність штовхала людей на неправильну поведінку: вони нерегулярно харчувалися, мали шкідливі звички і погано спали. У результаті кислотність в шлунку різко підвищувалася, і стінки шлунку роз`їдалися. До речі, підвищений рівень стресового гормону кортизола приводить до появи головних болів, вугрів і інфекцій сечового міхура. Зате тривожні люди частіше займаються сексом, згідно дослідження Університету Шеффілда.

Чутливі особи, що відрізняються співчуттям, мають знижений рівень стресу. У результаті серцевий напад трапляється рідше, повідомляють співробітники Університету Глазго. А ось вороже настроєні і агресивні жінки знаходяться в групі ризику розвитку раку грудей, чоловіки ж – в групі розвитку раку кишечника. Річ у тому, що подібні емоційні прояви пригнічують роботу імунної системи. Плюс, злість на 50% підвищує ризик серцевих недуг, оскільки вона збільшує гостроту і швидкість реакції на стрес. У результаті росте кров`яний тиск і частішає серцебиття.

Екстраверти же, навпаки, захищені від хвороб серця, на думку Міланського Університету. Також їм повезло з інфекціями, і вони швидше видужують. Ймовірно, екстраверти просто краще приймають виклики долі і схильні більш охоче обговорювати проблеми з лікарем.

Соромливі люди на 50% частіше переживають інсульт або серцевий напад, і відрізняються підвищеною сприйнятливістю до вірусних інфекцій. Є точка зору, згідно з якою такі люди ведуть замкнутіший спосіб життя і сприймають все нове як стрес.

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