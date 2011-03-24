Капуста броколі захищає від гастриту і виразки

Регулярне вживання в їжу капусти броколі пригнічує розвиток бактерії Helicobacter pylori (H. pylori), яка викликає виразку шлунку і рак.

Учені з різних країн на чолі з Джедом Фейхи з Університету Джонса Хопкінса (США) провели експеримент на 50 японцях: одній групі добровольців давали в їжу страви з броколі, а іншій групі – паростки люцерни. В результаті виявилось, що щоденне включення в раціон 80 грамів капусти впродовж двох місяців гарантують захист від шкідливої бактерії. Учені пояснюють це тим, що брокколі містить сульфорафан, дія якого подібно до антибіотика. На жаль, сульфорафан може тільки пригнічувати розвиток H. pylori, але не знищує бактерії.

У тих, хто вживав в їжу капусту броколі, рівень маркера H. pylori знизився більш як на 40%. Це означає, що у першої групи піддослідних значно скоротився ризик захворіти не тільки виразкою або гастритом, але і раком шлунку. Паростки люцерни, що у свою чергу, сульфорафана не містять, не виявили ніяких змін маркера.

nemezolda.ru