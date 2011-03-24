Чим шкідливі Mp3-плеєри

Нові наукові дослідження говорять про те, що близько чверті молодих осіб мають ознаки проблем із слухом, пов`язані з його ранньою втратою. Висновки дослідження викладені журналом "Міжнародна аудіологія". Відкриття зроблене вченим при обстеженні студентів без патологій слуху. З`ясовувалася дія музичного плеєра.

Тести виявили певні проблеми із слухом. Чверть з обстежуваних 56 осіб мали слух нижче за норму біля 15дБ.

Найвищий рівень втрати слуху був відмічений у студентів чоловічої статі, що часто використовували музичний плеєр.

Дослідники не радять слухати музику через навушники з великою гучністю і рекомендують проходити обстеження слуху щорічно.

newsland.ru