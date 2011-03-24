Зірка "шкідливого харчування" помер від інфаркту в 29 років

Як відомо, зайву вагу прийнято відносити швидше до недоліків, ніж до переваг. Але 29-річний американець Блер Рівер з Арізони, схоже, так не вважав і зумів звести надмірну масу тіла в ранг своєї гордості, одночасно заробляючи на цьому гроші. Вся справа в тому, що 260-кілограмовий товстун служив рекламою для ресторану з ексцентричною назвою «Інфарктний гриль», який знаходиться в місті Чендлер. Але, за злою іронією, саме його вага стала причиною передчасної смерті від інфаркту. Чоловік не дожив і до тридцяти, підтверджував правдивість назви закладу.

Рівер зовсім не боровся зі своєю зайвою вагою. Він користувався своїм тілом з вигодою для себе, хоча і з певною часткою самоіронії. Саме на цій іронії була побудована реклама ресторану, в рекламних буклетах і на вивісках якого власники закладу вирішили розмістити такий напис: «Обережно! Страви нашого ресторану вкрай шкідливі для вашого здоров`я».

У чому ж проявлялась шкідливість страв? У тому, що вони мали воістину жахливу калорійність: 8000 кілокалорій на ... одну страву! І це при тому, що добова потреба дорослої здорової людини становить 2500-3000 кілокалорій.

Щоб посилити комічний ефект своєї реклами, власник закладу працював винятково у костюмі лікаря, а офіціантки були зобов`язані носити костюми медичних сестер. Тільки от їхній головний пацієнт, що був «обличчям» ресторану, раптово помер від інфаркту.

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