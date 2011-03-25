Холод - ліки від інфаркту

Британським лікарям порекомендували охолоджувати пацієнтів в гострому періоді інфаркту міокарду холодними покривалами або спеціальними шапочками, пише The Daily Telegraph.

Підставою для цього стали результати дослідження, що показало, що зниження температури мозку до 32-34 градусів Цельсія істотно знижує ризик його пошкодження при викликаній інфарктом недостатності кровообігу.

Як пояснив автор рекомендацій, глава Консультативної ради з інтервенційних втручань при Національному інституті здоров`я і якості меддопомоги (NICE) професор Брюс Кемпбелл (Bruce Campbell), одержані переконливі дані про те, що контрольоване охолоджування пацієнтів з інфарктом або зупинкою серця підвищує їх шанси на виживання і зменшує ризик пошкодження мозку при порушеному кровопостачанні.

Такий ефект досягається за рахунок уповільнення метаболізму нервових клітин і зниження їх потреби в кисні в умовах зниженої температури. Охолоджування проводиться за допомогою наповнених холодною рідиною спеціальних покривал і шапочок. Для кращої переносимості пацієнтові вводяться седативні препарати.

medportal.ru