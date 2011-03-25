Дієта, що продовжує молодість на 5 років

Вчена з школи медицини в Нью-Йорку повідомляє про необхідність скорочення вживання рафінованих вуглеводів в раціоні, які містяться в молочних і в м`ясних продуктах.

За словами учених, метаболічний синдром веде до зниження рівня холестерину, появи високого кров`яного тиску, збільшення кількості жиру в крові, а також до підвищення вмісту цукру в крові. При цьому добре підійде середземноморська дієта, завдяки якій життя людини збільшується на п`ять років.

Це одна з популярних в світі дієт. Головне в дієті полягає в тому, що для схуднення потрібно вживати багато білка, вуглеводи практично не потрібні, а також виключити з раціону солодке, фрукти, овочі, крупи.

За словами дієтологів, дієта доктора Аткинса є однією з кращих дієт. При використанні дієти знижується ризик смерті від серцево-судинних захворювань, пов`язаний з метаболічним синдромом, а також вона має високий протизапальний ефект.

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