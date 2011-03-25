Матір вколює ботокс восьмирічній доньки (фото)

Англійка одержима думкою зробити зі своєї дочки справжню зірку, тому сама робить дівчинці "ін`єкції молодості".

У середу британський таблоїд The ​​Sun опублікував страшні знімки мешканки Сан-Франциско Керрі Кемпбелл, на яких вона, стоячи в медичних рукавичках і зі шприцом у руках, готується зробити наступну ін`єкцію ботокса власній восьмирічній доньці.

Першу таку процедуру Керрі провела для своєї дочки в травні минулого року, і після цього раз на три місяці вона робить дівчинці ін`єкції в губи, лоб і ділянки навколо очей.

За заявами матері, у її діях немає абсолютно нічого поганого: за все, що робить вона для своєї дитини зараз, за ​​її власними словами, жінка отримає від дочки величезну дяку в майбутньому.

- Все, що я роблю для Брітні, я роблю тільки для того, щоб вона стала зіркою! Я знаю, колись вона стане актрисою, співачкою чи моделлю! - Заявила Керрі.

Мати буквально одержима ідеєю зробити свою дочку знаменитою.

Крім регулярних ін`єкцій, до яких дівчинка давно звикла, мати водить її на процедури депіляції воском.

Необхідності в проведенні депіляції як такої на даний момент немає: у восьмирічної дитини, яка не досягла пубертатного віку, і без того волосся на тілі практично немає.

Проте мати використовує такого роду попереджувальні методи, щоб потім "не було пізно".

Таким чином Керрі хоче зробити волосяні цибулини на тілі дівчинки неактивними, що, на її думку, позбавить Брітні від проблеми депіляції назавжди.

- Я відчуваю себе супермоделлю! І до того ж, коли я займаюся балетом чи плаваю в басейні, мені не треба турбуватися з приводу своїх волохатих ніг, - відрубала майбутня "суперстар".

За професією Керрі Кемпбелл - косметолог, речовина для ін`єкцій вона замовляє по Інтернету сама і, за власною заявою, спочатку пробує якість на собі.

- Я розумію, багато хто, прочитавши це, вирішать, що я безвідповідальна. Але я завжди перевіряю матеріал на собі, перш ніж колоти його дочки, - сказала 34-річна Кемпбелл.

Керрі пишається тим, що її донька, мабуть, наймолодша в світі представниця прекрасної половини людства, якій вколюють ботокс.

- Я вважаю, що батьки мають думати про майбутнє своєї дитини, і я за те, щоб більше матерів починали робити ін`єкції ботокса своїм дочкам якомога раніше! - заявила Кемпбелл.

- Спочатку мені було страшенно боляче, коли мама робила мені ці уколи, але тепер я звикла і вже не так сильно плачу, - з властивою дитині безпосередністю сказала Брітні.

Керрі запевняє, що дози, які вона вколює дочки, абсолютно нешкідливі для дитячого організму і не позначаться на здоров`ї, загальному самопочутті та стані шкіри дівчинки.

Однак не можна забувати, що ботокс - це все ж токсин, нехай і вводиться в малих дозах, і часто "ін`єкції молодості" не рекомендують починати робити до досягнення 40-річного віку.

Деякі фахівці наполягають на тому, що незалежно від віку жінка може починати проводити подібні омолоджуючі процедури з моменту появи перших мімічних зморшок.

Проте до цих пір жоден фахівець не висунув ідеї про те, що можна запасатися ботоксом "про запас" замолоду і згодом не мати ніяких проблем з віковими змінами шкіри.

Крім того, як і практично будь-яка інша пластична процедура, ботокс має ряд протипоказань і небажаних наслідків - від банальних алергічних реакцій до обвисання повік і порушення рухових функцій м`язів обличчя.

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