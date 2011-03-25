Ожиріння набагато скорочує життя

Дослідники з Університета Монаша (Австралія) і Університету Копенгагена (Данія) виявили, що кількість років, які людина живе з ожирінням, безпосередньо пов`язана з ризиком смерті.

Учені використовували в роботі зведення про 5 209 учасників дослідження Framingham Heart Study, спостереження за якими велося впродовж 48 років, починаючи з 1948 року. Але в поточне дослідження були включені ті, хто не мали серцево-судинних захворювань, діабету і раку.

Доктор Ганна Пітерс відзначає, що досі учені не знали, наскільки тривале життя з ожирінням гірше просто надмірної ваги. І ця робота вперше показала, що бути довго ожирілим - означає укорочувати своє життя, і при цьому абсолютно все одно, який у вас індекс маси тіла (ІМТ).

Представниці слабкої половини людства з Бельгії, Франції, Фінляндії, Італії і Швейцарії теж ніяк не хочуть повніти: середній ІМТ в цих державах за три десятиліття не змінився.

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