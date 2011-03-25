Копчена свинина викликає рак

Як відомо, більшість готових м`ясних продуктів мають невелику кількість канцерогенних сполук. Проте з куркою гриль і беконом справа йде інакше - курка, а особливо її шкіра, мають високий рівень вмісту шкідливих речовин. Про це повідомляють дослідники Університету штату Канзас.

Професор університету, Скотт Сміт, і його команда вивчили готові до вживання м`ясні продукти, щоб визначити рівень вмісту в них гетероциклічних амінів. Це канцерогенні з`єднання, які зазвичай присутні в м`ясі. Люди, що вживають такі аміни у великих кількостях, мають підвищений ризик розвитку раку шлунку, товстої кишки і раку грудей.

Для приготування готових м`ясних продуктів використовуються певні спеції і маринади, які знижують рівень вмісту в м`ясі гетероциклічних амінів (HCA).

Дослідження Сміта були проведені за підтримки Сумісної Державної науково-дослідної служби консультацій і освіти і Національної ради з свинарства.

newsland.ru