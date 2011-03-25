Навіщо вода в організмі

Леонардо да Вінчі говорив, що вода - сік життя. Дійсно, вода є неодмінною складовою частиною всього живого. У рослинах міститься до 90% води, у тілі ж дорослої людини її 65%. Навіть кістки містять 22% води. У м`язах її вже 70%, в мозку і жирових тканинах - 75%. У крові - аж 92%. Основна частина води, близько 70%, зосереджена всередині клітин, а 30% - це позаклітинна вода, яка поділяється на дві частини: менша частина, близько 7%, - це кров і лімфа, а більша частина - міжтканинна, омиває клітини.

І вода не просто там міститься, а грає найважливішу роль в життєдіяльності організму. Певне і постійне утримання води - ось необхідна умова існування живого організму. При зміні кількості споживаної води і її сольового складу порушуються процеси травлення і засвоєння їжі, кровотворення. Без води неможлива регуляція теплообміну організму з навколишнім середовищем і підтримка температури тіла. Вода виводить з організму продукти життєдіяльності та шкідливі речовини.

Тобто основні фізіологічні функції води - наповнювач, розчинник, терморегулятор, носій (транспортна та інформаційна роль).

Як наповнювач, вода підтримує не тільки зовнішню форму окремих органів і зовнішній вигляд людини в цілому, але і забезпечує нормальне їх функціонування. Тому людина повинна підтримувати потрібну кількість води в організмі. Людина дуже швидко відчуває порушення водного балансу. Якщо кількість води в людському організмі зменшиться на 1-2% (0,5-1л) проти норми, людина відчуває спрагу; при зменшенні на 5-8% (2-3 л) шкіра зморщується, в роті пересихає, можуть з`явитися галюцинації; втрата 10% вологи (~ 5 л) викликає розлад психічного апарату, порушення ковтального рефлексу; при втраті 14-15% (7-8 л) людина помирає.

Як універсальний розчинник - вода розчиняє поживні речовини для їх проникнення в клітину, бере участь у хімічних процесах при травленні, а також вимиває продукти життєдіяльності. Крім того, вода є тим фізико-хімічним середовищем, завдяки якому може здійснюватися більшість реакцій обміну речовин, що забезпечують безперервний процес руйнування і відновлення живих тканин. Таким чином, вода є основною біологічною рідиною. Вода грає і терморегулювальну роль - підтримує необхідну температуру тіла. Вона здійснює це своєю великою теплоємністю у разі зниження температури і випаровуванням з поверхні тіла при його перегріві.

Транспортна функція води здійснюється завдяки її високій поверхневій тязі. Завдяки цій властивості вона може проникати в найтонші капіляри і міжклітинні простори, несучи клітинам організму харчування і виводячи з них продукти життєдіяльності.

www.med2.ru