Дитячий гель та лосьйон викликали у дітей рідкісну форму псоріазу

Китайське державне управління з продовольства і медикаментів (SFDA) ініціювало серйозну перевірку двох типів дитячих продуктів для ванни у зв`язку з повідомленнями про зв`язок цих товарів та хвороб шкіри у дітей, повідомляє Xinhua.

Під підозру потрапив лосьйон для тіла і гель для купання виробництва Tian Po Po Xi Jiu Tang, відомого також як "Grandma Tian` s Bathhouse "(" Купальні бабусі Тіан "). Ця компанія з провінції Сичуань існує на ринку вже 70 років і являє собою не тільки мережу лазень, але й точки реалізації своєї продукції для ванн. Згідно зі звітом, продукція завдала сильної шкоди дітям.

За словами представників компанії, у складі їхньої продукції містяться тільки натуральні компоненти, що входять в особливі трав`яні збори. Вони оберігають дітей від хвороб, включаючи екзему, простуду і запор. Між тим, факти свідчать про протилежне. Відомо, що діти (кількість не повідомляється), навпаки, заробили пустульозний псоріаз і хронічне подразнення шкіри.

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