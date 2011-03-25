У Вірменії зафіксовано землетрус

У Вірменії сьогодні, 25 березня, о 13:52 за місцевим часом (11:52 за Київським) на території міста Гадрут було зареєстровано землетрус магнітудою 4, передає РБК. За даними Національної сейсмічної служби Вірменії, в епіцентрі, що знаходився в 30 км на південний схід від міста, він досяг сили 6 за шкалою Ріхтера. За попередніми даними, в сусідніх районах землетрус не перевищив позначку магнітуди 4, а саме в Степанакерті і Мартуні магнітуда землетрусу склала 4, а в південній частині Вірменії в місті Капан сила поштовхів склала 3 по шкалі Ріхтера.

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