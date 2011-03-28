Кількість жертв землетрусу в Японії досягла 27 тисяч осіб

Кількість жертв руйнівного землетрусу в Японії і викликаного ним цунамі, за останніми даними, становить 10 тисяч 804 людини, зниклими без вісти вважаються 16 тисяч 244 людини, повідомляє агентство Кіодо з посиланням на недільні дані Головного поліцейського управління.

Раніше повідомлялося про загибель 10 тисяч 668 осіб.

Як передає РІА Новости, велику частина тіл вже передано родичам. Переважна більшість жертв припадає на префектури Міяги, Івате і Фукусима.

У центрах з розміщення біженців наразі перебувають 243 тисячі 49 осіб. Повністю зруйновано 19 тисяч 814 будинків, з них в префектурі Івате - 12,45 тисячі. У море занесено понад 1,1 тисяч будинків, згоріло 148, повідомила в неділю японська газета "Санкей".

Як повідомляв УНІАН, руйнівний землетрус магнітудою 9,0 стався на північному сході Японії 11 березня. Він спричинив цунамі заввишки десять метрів. Після землетрусу на АЕС "Фукусима-1" було зафіксовано серію аварій, викликаних виходом з ладу системи охолодження.

В результаті інцидентів на АЕС було виявлено кілька витоків радіації, що примусило владу евакуювати людей з 20-кілометрової зони навколо АЕС, а також ввести заборону на польоти над станцією в радіусі 30 кілометрів. Пізніше почала з`являтися інформація про виявлення у низці районів Японії радіоактивних елементів, зокрема, ізотопів йоду і цезію, в повітрі, морській і питній воді, а також в продуктах харчування.