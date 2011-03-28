Шкідливе чи корисне сало

Багато хто стверджує, що сало приносить людському організму більше шкоди, ніж користі. Чи дійсно це так?

Міф перший: У салі немає вітамінів.

Неправда! Цей продукт містить багато різних вітамінів, зокрема дуже рідкісний - F. Про це мало хто знає. А саме він зміцнює судини і позбавляє від атеросклерозу. У салі немало і такого антиоксиданту, як селен, що запобігає утворенню ракових клітин і підвищує потенцію. Недаремно цей смачний продукт називають «українською віагрою».

Міф другої: Сало не бажано вживати вранці.

Але це ж кращий жовчогінний засіб. Особливо воно допомагає людям, що мають більше 50 років. Сало набагато краще виганяє жовч з печінки, ніж оливкова олія. Тому добре вранці з`їсти хоч би скибочку сирого сала з часником.

Міф третій: Сало шкідливе, оскільки містить багато холестерину.

У салі дійсно немало холестерину. Але річ у тому, що там є і багато лецитину. Він добре впливає на мембрани, зміцнює оболонки судин, запобігаючи виникненню атеросклерозу.

Міф четвертий: Сало не додає енергії, оскільки в ньому мало вуглеводів. Ще як додає! Адже грам жиру - це дев`ять кілокалорій, а грам вуглеводів - всього чотири кілокалорії. Але вживати велику кількість сала не бажано. Адже добова потреба людини в жирі складає грам на кілограм ваги. Це верхня межа. Тому дорослому 20-30 грамів сала щоденно точно не завадить, якщо він не зловживає іншими жирними продуктами.

Міф п`ятий: Різне сало корисне.

Не зовсім. Краще сало підшкірне. Воно чисте. Там не «зависають» ні радіонукліди, ні токсини, ні пестициди, ні глисти. Так, так ... Якщо берете на ринку шпондер (бекон), постарайтеся упевнитися, що свиня росла в хороших умовах і ні на що не хворіла.

Міф шостої: Чим старіше сало, тим воно корисніше.

Неправда. Але в деяких регіонах України їдять згіркле, старе і жовте сало. Цього краще не робити. Жовтизна свідчить про те, що з цього продукту зник вітамін F. Таке сало скоріше шкідливе, ніж корисне. У нім можуть утворюватися навіть канцерогени. Тому краще не випробовувати імунну систему і судини.

doviendi.ru