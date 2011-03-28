Садівництво покращує здоров'я

Садівництво чинить позитивну дію на сприйняття якості життя і рівень фізичної активності серед літніх людей, вважають медики Техаського університету /США/. Садівництво - найпоширеніше дозвілля серед людей старше 65 років. Дослідники відмітили, що літні люди, що захоплюються садом або городом, мають кращу якість життя, енергійніші, рідше мають втому і в 2 рази частіше займаються фізичною активністю.

Більше 75% садівників оцінили своє здоров`я як дуже хороше або відмінне. Любителі дачі також їдять більше фруктів і овочів. Всі ці чинники позитивно впливають на здоров`я і якість життя в літньому віці, стверджують лікарі. Садівництво може бути ефективним способом для літніх людей до підвищення задоволеності життям і в той же час простим засобом збільшення рівнів фізичної активності, вважають терапевти.

ami-tass.ru