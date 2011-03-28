В Іспанії пройшли протести проти ліберального закону щодо абортів

В Іспанії десятки тисяч чоловік взяли участь у маршах протесту проти ліберального законодавства стосовно абортів, передає Бі-Бі-Сі.

Минулого року набув чинності закон, який зняв багато обмежень на аборти. Він, зокрема, допускає переривання вагітності в перші 14 тижнів і протягом 22-х, якщо є загроза життю матері.

Як стверджують організатори маршів протесту, 150 тисяч чоловік вийшли на демонстрацію в одному тільки Мадриді.

Акції протесту відбулися також у Барселоні та 80 інших містах Іспанії.