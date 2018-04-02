Чи є в ковбасі м'ясо?

ТБ в черговий раз видало на гора передачу-викриття. Цього разу дісталося ковбасі... Автор передачі півроку шукав в ковбасі м`ясо. Не знайшов. І дуже обурився. А чого, питається, напружувався, якщо відомо, що за нормативами м`яса в ковбасі спочатку передбачено якихось жалюгідних 10%? Таку кількість хіба що під мікроскопом потрібно розглядати. І взагалі, хто перший сказав, що ковбаса - м`ясна страва? Не вірте тому першопроходцеві, він безсовісно пудрить вам мізки. Ковбаса - такий же ерзац-продукт, як і маргарин. Але нікому не приходить в голову називати маргарин маслом, хоча зовні дуже навіть схоже. Або, наприклад, візьміть для розгляду будь-який салат. Чого там тільки не намішано! У деяких салатах і м`ясо теж є, але від цього м`ясними стравами вони не стають. Ось і ковбасу не вважайте м`ясом. А тому не варто напружуватися даремно, вишукуючи в ній м`ясні крихти. У ковбасі є целюлоза. А ще вона є у складі клітковини картоплі, огірків, помідорів, всіляких злаків і іншої рослинності. І разом з овочами благополучно поступає в наш організм. І цю саму целюлозу в деякому розумінні вважають корисною, оскільки вона бере участь в чищенні кишечника. І крохмаль в ковбасі є - той самий, з якого ми кисіль варимо. Але і він ніякої смертельної шкоди людському організму не наносить. А ще в ковбасі є кісткова мука. У ній, до речі, дуже багато кальцію. Народи Південно-східної Азії (ті ж в`єтнамці, наприклад), які традиційно практично не їдять молочні продукти, брак кальцію заповнюють саме кістками тварин, плазунів і риб: перемелюють їх, підсмажують і їдять ложкою. Всі ковбасні інгредієнти аналізувати не буду - ні до чого це. А мораль тут така: у ковбасних обрізаннях немає жодної речовини, яка б завдавала шкоди організму у прямому розумінні цього слова, - тобто від якого можна було б протягнути ноги.

Опосередковано ковбаса може нанести шкоду здоров`ю. Але тут є на увазі не ковбаса сама по собі, а стан організму людини, яка її їсть. Декому ковбасу вживати в їжу дійсно не варто. А ось про це детальніше... Кому можна їсти ковбасу? Проблемних крапок у ковбаси чотири: у ній дуже багато жирів, дуже багато солі, дуже багато калорій, а також азотистих екстрактних речовин і прянощів. Тому попереджаю відразу - без роздумів ковбасу можуть їсти тільки практично здорові і фізично дуже активні громадяни. Всім іншим спочатку потрібно замислюватися - чи немає тих проблем із здоров`ям, які ковбаса може посилити?

Наприклад, через велику кількість солі ковбасою небажано харчуватися людям з серцево-судинними захворюваннями, з хворобами нирок, вагітним жінкам, а також тим, хто страждає набряками, навіть якщо причина поки не ясна. По-друге, велика кількість жиру робить ковбасу непридатною для живлення людей з атеросклерозом, цукровим діабетом і ожирінням. А по-третє, великі калорії осядуть зайвою вагою у людей, схильних до повноти і малорухливих. Ну і, нарешті, декілька слів про азотисті екстрактні речовини. Вони, як відомо, порушують нервову систему, і багато захворювань протікають у важчій формі, ніж могли б. Особливо це стосується захворювань серцево-судинної і нервової систем, шлунково-кишкового тракту і нирок. А екстрактних речовин в ковбасі досить багато, адже цей продукт просочують селітрою (нітрат натрію) з сахарозою, обробляють димом, а деякі вироби ще і довго коптять. Тому дієтичним продуктом ковбасу назвати ніяк не можна.

Дати точну цифру вмісту натрію в ковбасах практично неможливо. По-перше, в кожну ковбасу сіль кладуть по різних нормативах, а всіх видів ковбас налічується зараз більше 300. А по-друге, неможливо дати постійну цифру натрію, оскільки «гости» найчастіше не дотримуються і працівники м`ясокомбінатів частенько сиплять сіль у фарш на око. Є і «по-третє» - потрібно враховувати сезон виготовлення ковбас. Зазвичай влітку солі кладуть більше. Тому про натрій лише можна сказати, що його вміст залежно від виду ковбаси і способів її приготування коливається від 822 до 1636 міліграма. Це величезна цифра!

Чи існує дієтична ковбаса? Дуже цікаве питання. Річ у тому, що споконвіку такі якості приписували «Докторській». І знову-таки, це помилка. «Дієтічность» цієї ковбаси, мабуть, асоціюється з багатозначною назвою. В ній так само багато жирів - 28,0 г %, причому більше половини з них тугоплавкі, та і натрію немало - 828 міліграм %. Просто в «Докторській» ковбасі, на відміну від багатьох інших, всі інгредієнти ретельно перемішані в однорідну масу. Хоча в порівнянні з сирокопченими ковбасами, «Докторська» дійсно має перевагу

Як правильно їсти ковбасу? У здорових людей з цим проблем немає. Поклав ковбасу на сковорідку, залив яйцем і швиденько з`їв. Це дуже поживний сніданок для тих, хто не має багато часу на приготування їжі. Для людей не зовсім здорових така страва не підійде. Якщо хочеться з`їсти ковбасу, то її потрібно відварити у воді. Під час варіння у воду перейдуть і зайва сіль, і екстрактні речовини. І тоді ковбаса стане безпечнішою. З ковбасними жирами теж можна впоратися. Щоб вони не обтяжили наш організм зайвим холестерином, ковбасу краще їсти разом з якою-небудь злаковою кашею. Переважно з вівсяною. Якщо одного прекрасного дня ви вирішили з`їсти ковбасу, цього ж дня обмежте себе в інших жирах - вже не їжте масло, сметану і т.д. Оскільки в ковбасі дуже багато жирів, то її сміливо можна вважати сезонним продуктом. Взимку і взагалі в холодну пору року ковбасу можна їсти без задньої думки про жири: вони вийдуть калоріями на обігрів організму. У жарку пору року ковбасу краще не їсти зовсім - зайві калорії осядуть в організмі, якщо, звичайно, їх не витратити спеціально великою фізичною активністю. Якщо дотримуватися цих нехитрих правил - ковбаса не завдасть істотного збитку здоров`ю.

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