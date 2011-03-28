Молитва повертає людині душевну рівновагу

В ході дослідницького проекту, організованого співробітниками Університету Мічігану, з`ясувалося, що, вимовляючи про себе молитву, людина дістає можливість приборкати свій гнів, причому відбувається це незалежно від того, чи вірить людина в Бога. Учені говорять про те, що це було перше в історії науки дослідження, направлене на вивчення дії молитви на агресію і гнів.

Виявилось, що ступінь гніву учасників сильно підвищився після того, як вони розсердилися. Проте потім ті, хто читав молитву, були не так роздратовані, як ті, хто просто вдавався до роздумів.

Якщо ви розгнівані, пригадайте стару мудрість – помоліться за своїх ворогів. Можливо, ворогам і не стане від цього краще, проте самі ви швидше приборкаєте свою злість.

newsland.ru