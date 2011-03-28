Учені придумали щеплення від куріння

Швейцарські учені розробили вакцину, яка пригнічує тягу до куріння, тим самим позбавляючи курця від нікотинової залежності. Препарат був розроблений в Університеті Лозанни професором Жаком Корнезом. Вакцина вбиває в курцеві відчуття задоволення від процесу куріння.

Препарат носить назву CYT002 - NicQb. Вакцина, потрапляючи в кров курців, створює антитіла, що перешкоджають попаданню нікотину в мозок. Проте завдяки тому, що відбувається блокування нікотину в крові курець не відчуває задоволення, оскільки фермент не виділяється.

Допамін - це ключ до системи нагородження мозку. Він допомагає клітинам мозку функціонувати одна з одною. Його викид викликає відчуття задоволення і ейфорії.

Впродовж 9 місяців проводилися дослідження, в них взяли участь люди, що викурюють в день від 10 до 40 сигарет. Дослідження дало відмінний результат, 60% добровольців відмовилися від куріння. Як стверджують розробники, щоб досягти бажаного результату, вводити вакцину досить один раз в рік.

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