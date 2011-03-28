Найнещасніші жінки - ті, у кого низька зарплатня

Дослідження, проведені австралійськими ученими, виявили цікаву закономірність: чим нижча заробітна плата жінки, тим гірший стан її психічного здоров`я.

Навіть безробітні жінки відчувають себе затишніше психологічно, ніж ті, кому мало платять.

Разом з низьким заробітком емоційну рівновагу жінки порушують низька посада і підвищені вимоги. При цьому дівчата зізнаються, що їх дуже турбує неможливість впливати на свою матеріальну винагороду за допомогою контролю за ефективністю своєї роботи.

Ризик бути звільненою і не порозумітися з колегами також вводить жінок в депресивні стани. Проте ризик звільнення не так лякає жінок, як перехід на посаду, яка не виправдовує моральних і матеріальних очікувань.

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