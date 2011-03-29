Який напій розбудить краще за каву

Ранком завжди прокидатися складно. Позіхаючи, трусимо на кухню і відразу ставимо турочку на плиту, щоб приготувати каву. Потім, приїхавши в офіс, ще одна чашка кави, потім ще і ще ... Є напої, які можуть стати чудовою альтернативою каві. Вони швидше вас розбудять і ще й наситять організм корисними вітамінами та мінералами.

Зелений чай з лимоном

Заради експерименту, випивайте ранком замість кави чашку зеленого чаю з лимоном. Ви переконаєтеся в тому, що він швидше і ефективніше приведе вас в бойову готовність! У зеленому чаї теж міститься кофеїн, тому він здатний тонізувати анітрохи не гірше заварної кави. Також зелений чай багатий на антиоксиданти, які славляться своєю здатністю уповільнювати старіння і боротися з раком. Лимон же багатий на вітамін С, який посилює антиоксидантні властивості напою. Ось кава цим похвалитися не може.



Фреш

Вас швидше розбудив не свіжовичавлений сік, а процес його приготування: це ж треба витягнути соковижималку, подумати, які фрукти в нього покласти, вислухати її дзижчання і лише потім отримати свою порцію соку. Але за свою працю ви будете винагороджені! Фреш випрямляє шлунок, даючи прокинутися всьому організму, піднімає тонус, настрій і насичує вітамінами.



Цикорій

Цикорій зовні схожий на каву. Тому, ви можете обдурити самого себе. Ага, переконалися, що навіть нагадує смак кави! І хоча цикорій вважається кавовим напоєм, він не містить кофеїну. Крім того, цикорій підвищує імунітет, поліпшує обмін речовин, заспокоює нервову систему. Цикорій з ранку на голодний шлунок не причинить того дискомфорту, який робить кава. Сьорбнувши з ранку цикорію, ви потрапите на роботу стійко-умиротвореним.



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