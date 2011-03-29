Наскільки старять шкідливі звички

Британські вчені провели дослідження за участю 5 тис добровольців і з`ясували, як шкідливі звички впливають на зовнішність і тривалість життя людини.

Так, дослідники з`ясували, що людина, яка палить, багато п`є, неправильно харчується і мало рухається, виглядає на 12 років старше за свій реальний вік. При цьому куріння збільшує ризик смерті від раку на 58%, малорухомий спосіб життя - удвічі, надмірне вживання алкоголю - на чверть.

А інше дослідження, яке провели італійці, показало, що, відмовившись від куріння, жінка худне і молодшає на 13 років!

gigamir.net

