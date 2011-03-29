Морква зміцнює нервову систему

Вітамін А (якого багато міститься в моркві) грає важливішу роль у фізіологічних функціях нашого організму, ніж вважалося раніше, включаючи розвиток центральної нервової системи, повідомляють учені Van Andel Research Institute /США/. Похідні вітаміну, такі, як ретинальна кислота беруть участь у фізіологічних функціях в організмі людини. Вітамін А або ретинол, найбільш поширена форма вітаміну, безпосередньо бере участь в регулюванні сигнальних шляхів ядерних рецепторів - процесі, який активує гени в нашому тілі.

Вітамін А сам відповідає за активацію ядерного рецептора TR4, сказав один з авторів нового дослідження доктор Едвард Чжоу. TR4 впливає на виробництво сперматозоїдів, ліпідів і ліпопротеїнів, розвиток центральної нервової системи і регулювання гемоглобіну у зародку. Ядерні рецептори активують гени у важливих біологічних процесах організму і необхідні для багатьох важливих фізіологічних функцій, пояснюють клініцисти. Фахівці також визначили малі молекули, що беруть участь в транскрипції TR4 - синтезі РНК за допомогою ДНК як основа, - що може послужити відправною точкою для створення потенційних лікарських препаратів.

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