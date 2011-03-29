Українку-лікаря в Лівії побили за портрет Януковича

Громадянку України, завідуючу гінекологічним відділенням лікарні міста Сабрата, побили за портрет Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, який висів у неї в кабінеті. Про це повідомляє газета «Сегодня» з посиланням на лікарів.

За інформацією газети, українка повісила на стіні в своєму кабінеті портрет В.ЯНУКОВИЧА. Це фото побачили прихильники лівійського лідера Муаммара КАДДАФІ. «Не розібравшись, вони вирішили, що на портреті зображений один з лідерів лівійських бунтівників. Тому, недовго думаючи, дуже побили лікаря і порвали знімок», - пише газета.

За інформацією видання, «лише поліція, що прибула на виклик, змогла пояснити гарячим лівійцям, що до чого». Українка одужує і почувається нормально.