Улюблена страва врятує від самоти

Картопляне пюре, макарони і сир, м`ясний рулет - всі ці страви можуть бути не дуже корисними для артерій, але, відповідно до дослідження американських психологів Університету Буффало, вони можуть послужити свого роду "комфортним харчуванням" для наших емоцій і настрою, особливо для самотніх людей.

Деякі люди протистоять самоті, проглядаючи улюблене ТБ-шоу, вибудувувавши уявні стосунки із знаменитістю або героєм фільму або розглядаючи фотографії і пам`ятні подарунки від рідних і близьких. Фахівці вирішили з`ясувати, як вживання їжі впливає на відчуття самоти.

У одному з експериментів експерти попросили добровольців описати протягом 6 хвилин спогад про сварку з кимось близьким і потім описати улюблені страви або продукти. Іншим дали емоційно нейтральне письмове завдання. Опісля психологи оцінили рівні самоти серед учасників. Було відмічено, що навіть просто спогад про улюблену їжу, наприклад, про страву, яку часто готувала мама в дитинстві, допомагало понизити відчуття самоти і емоційної пригніченості.

ami-tass.ru