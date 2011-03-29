Яке м'ясо викликає розвиток раку - дослідження вчених

Американські вчені з Університету штату Канзас провели дослідження і з`ясували: хот-доги, пепероні та інші м`ясні делікатеси корисніші за курку-гриль та інші види обробленого м`яса. На їхню думку, в цих продуктах міститься менше канцерогенних сполук. Найнебезпечніша ж шкіра смаженої курки і бекон. Вони провокують рак, підкреслюють експерти.

У ході тестів експерти спеціально проаналізували склад готових до вживання м`ясних продуктів після розігріву в мікрохвильовій печі або духовці. Під приціл вчених потрапили хот-доги, яловичина, свинина, індичка, сосиски, делікатеси, ростбіф, шинка, повністю приготовлений бекон, пепероні та курка-гриль. Метою було визначення рівня гетероциклічних амінів, відомих також як HCA.

Ці канцерогенні сполуки утворюються, коли амінокислоти, цукор і креатин, що знаходиться в м`язах, перетворюються під впливом температури. Часте вживання смаженого м`яса загрожує раком шлунка, товстої кишки та молочної залози. У підсумку найменше небезпечних гетероциклічних амінів виявилося в хот-догах, пепероні та ростбіфі.

А ось бекон і курка-гриль містили п`ять типів HCA. Вчені вважають, що наявність в курячій шкірці жиру і білка при відносно малій концентрації вологи сприяло зростанню рівнів HCA.



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