Сучасна людина - це біологічний будмайданчик

Еволюції людини від кам`яного століття до наших днів присвячена стаття, опублікована в німецькій Die Welt. Якщо б сучасна людина зустрілася сьогодні зі своїм пращуром, навряд чи подумала би, що вони належать до одного виду. Які зовнішні зміни зворотні, а які - ні, намагається розібратися кореспондент Йорг Ціттлау.

Різниця між сучасною людиною і її предком з кам`яного століття полягає не тільки у рості, розповідає він, але і в рисах обличчя. Нашим пращурам доводилося багато жувати, тому в них були більш розвинені щелепи. Термічна обробка продуктів і їх подрібнення призвели до того, що щелепи сучасної людини стали помітно вужчими, тож там часом не вистачає місця зубам. Брекети - суто сьогоднішній винахід, нашим предкам вони були не потрібні.

Процес регресії жувального апарату тривав протягом 5-10 тисячоліть. Для еволюційного процесу це дуже маленький термін. Очевидно, "цивілізація - це каталізатор еволюції. Вона викликає серйозні зміни навколишнього середовища і вимагає від живих істот прискореного пристосування до них".

"Одні з цих змін зникли б, повернімося б ми до способу життя кам`яного століття. Інші - вкрай стабільні", - пише Ціттлау наводить як приклад засвоюваність лактози більшістю європейців. Ще 7000 років тому наші предки не перетравлювали молочний цукор. Палеогенетик Йоахім Бургер з Університету Майнца, на якого посилається видання, вважає, що з розвитком сільського господарства в нашому генотипі закріпився дефектний ген, що дозволяє сучасним людям перетравлювати молоко, і тепер він уже нікуди не подінеться.

Зате надмірна вага, характерна для європейців і американців, швидко зникла, якщо б вони більше рухалися і споживали менше калорій.

Цивілізація також відбивається на гормональному фоні людини. У кам`яному столітті, повідомляє видання, жінки велику частину свого життя або були вагітні, або годували, що відбилося на рівні вмісту естрогенів. Зараз, "принаймні в наших широтах", де жінки мало народжують і мало годують дітей грудьми, високий рівень жіночих статевих гормонів - "одна з головних причин того, що кожна восьма жінка захворює на рак молочної залози", вважає антрополог Тель-Авівського університету Ізраель Хершковіц.

У людському організмі проростають нові судини і зникають старі. Так, ще недавно серединна артерія в руках людини, що є у кожного з нас під час внутрішньоутробного розвитку, у більшості після народження розсмоктувалася. За даними біолога Мацея Хеннеберга з австралійського Університету Аделаїди, на початку ХХ століття вона була присутня приблизно у 10% дорослих людей; через майже сто років таких було вже 30%. "Очевидно, з еволюційної точки зору додаткове кровопостачання здалося раціональним", - зауважує автор статті.

Як буде виглядати людина майбутнього, задається питанням Ціттлау. Можливо, у жінок майже зникнуть молочні залози - "дуже високий ризик раку", а у чоловіків, що сидять за письмовим столом, зменшиться м`язова маса. Ноги можуть стати коротшими, а щелепи - ще вужчими. З язика пропадуть рецептори, що відповідають за розпізнавання гіркого смаку, тому що харчова промисловість нехтує цим смаковим відтінком, а короткозорість перетвориться на епідемію. "Однак, можливо, все буде зовсім по-іншому. Адже основний двигун еволюції - це нецільова мутація в геномі, тому що підсумок може виявитися дуже непоганим", - резюмує кореспондент.

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