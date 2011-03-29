Органи генетично модифікованих свиней пересаджуватимуть людям

Дослідники з Нанкінського медичного університету в Китаї офіційно заявили про винахід нового ефективного і доступного способу трансплантації органів. Вони планують пересаджувати людині органи генетично модифікованих свиней.

Перші такі свині, як очікується, з`являться на світ уже до кінця 2011 року. А в найближчі 2-3 роки розпочнуться клінічні випробування з органами тварин.

За словами керівника наукової роботи Дай Іфань, для цих тестів, швидше за все, буде обрана рогівка і шкіра свині. А от для тестування серця, нирок і печінки потрібно близько п`яти років. Органи свиней генетично змінять, щоб вони повністю підходили людині. А гігієнічна обробка та контроль позбавлять їх від вірусів і бактерій.

Нова методика стала можливою після того, як вчені визначили, який ген відповідає за відторгнення органів свиней людським організмом, і змінили його. Потім цей вже змінений ген пересадили назад до клітини. А на початку 2011 року до Нанкіна привезли тисячі заморожених клітин, взятих у генетично модифікованих свиней.

Китайські вчені одразу ж розпочали клонувати таких свиней. "Поросят ми ізолюємо від матерів безпосередньо після народження за допомогою кесаревого розтину. Їх виростять в середовищі, вільному від бактерій. Будуть проведені і кілька карантинних перевірок, щоб підтвердити якість органів", - розповів Іфань.

Якщо тестування пройде успішно, вартість трансплантації органів вдасться знизити у кілька разів. Наприклад, рогівка свині обійдеться в 1500 доларів. Основна проблема - відторгнення органів при тривалому використанні. Крім того, науковцям належить налагодити систему вирощування свиней.

tsn.ua