Як позбавитися синців під очима

Синці під очима можуть з`явитися в результаті хронічного недосипання або ж в результаті неправильної роботи внутрішніх органів. Очі, як відомо, дзеркало – душі, а ось ніжна шкірка навколо них своєрідне дзеркало душевної рівноваги. Мішки і синяки під очима дуже часто свідчать про нервові зриви і неправильний спосіб життя.

Якщо проблем з внутрішніми органами немає (що може визначити тільки якісне медичне обстеження - необхідно пройти обстеження на наявність глистів і лямблій), необхідно приділити найпильнішу увагу своєму душевному стану. Влаштуйте собі місяць радості, спіть більше і прагніть не звертати уваги на негативні події.

Компреси з холодного чаю заспокоять роздратовану шкіру і повернуть їй природний колір. Полежте з компресом на ліжку під приємну музику хоч би 7-10 хвилин, потім вмивайтеся і протріть шкіру шматочком льоду.

Відпочиньте від комп`ютера, телевізора і книг. Сходіть на природу, подивіться удалину, полежте на траві і помилуйтеся на небо. Розслабте очі і прагніть не напружувати їх. Кожні 30-40 хвилин відпочивайте від роботи і робіть гімнастику для очей. Так ви дасте відпочинок очам і поліпшите стан шкіри.

Непогано допомагає при синяках під очима і маска з картоплі. Для її приготування потрібно відварити одну середньої величини картоплину в мундирі, а коли вона остигне, розрізати її ножем на дві рівні частини. Половинки картоплі потрібно прикласти на очі або ж зробити з картопляної м`якоті кашку, яку використовувати як маску.

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