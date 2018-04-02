Гастрит - хвороба, що може перебігати безсимптомно





Гастрит — це запальне захворювання слизистої оболонки шлунку. Розвиток хвороби обумовлений екзогенними (тривале порушення харчування, зловживання алкоголем, нікотином і інші інтоксикації і інфекції) і ендогенними чинниками (функціональні порушення нервової системи). Розрізняють гастрит гострий і хронічний, осередковий і дифузний, з підвищеною або зниженою кислотністю і т.д.

Як правило, печія і гастрит є наслідком підвищеної кислотності шлункового соку. Це завжди хронічні захворювання, що повертаються. Навіть зникаючи на тижні, місяці або роки, в більшості випадків вони знов дають про себе знати, виявляючись гризучими, пекучими болями і коліками у верхній частині живота.

Хронічний гастрит в більшості випадків перебігає безсимптомний. Діагноз повинен бути підтверджений даними гастроскопії (таке дослідження доцільно проводити щорічно). Найважливіше значення при лікуванні гастриту має дієта.

Лікування:

При гастриті одним з ефективних методів є лікування яблуками (необхідно брати тільки зелені сорти). Вимиті, очищені від серцевини і шкірки яблука натерти на дрібній тертці. Протягом 4-5 годин до і після прийому яблук нічого не їсти і не пити. Бажано їсти яблука рано-вранці, тоді до 11 годин вже можна снідати. На ніч не можна — це викличе погіршення стану через підвищене газоутворення. Протягом місяця яблука слід їсти щоденно, в другий місяць — 2-3 рази в тиждень, в третій — щонеділі. При цьому необхідно дотримуватися наказаної дієти, виключити з раціону молоко, жирну, гостру і солону їжу, міцний чай, каву, свіжий хліб, прянощі.

• При гострому гастриті 200 г листя подорожника ланцетолистого проварити протягом п`яти хвилин в 0,5 л чистої виноградної горілки. Процідити, після охолодження перелити в пляшку. Приймати вранці натщесерце по одній столовій ложці, після прийому ліків ще 1 годину знаходитися в ліжку. Під час лікування у жодному випадку не палити.

• Вранці натщесерце випивати чашку чаю з листя білої верби. Після цього слід випити чашку свіжого молока.

• При гастриті з підвищеною кислотністю необхідно приготувати ліки по наступному рецепту:

Лепеха (кореневище) — 2 ст. ложки, звіробій (трава) — 8 ст. ложок, золототисячник (трава) — 4 ст. ложки, м`ята (листя) — 2 ст. ложки, спориш (трава) — 4 ст. ложки, сушеница (трава) — 8 ст. ложок, тмин (плоди) — 1 ст. ложка, деревій (квітки) — 2 ст. ложки. Залити 3 столових ложки збору 1 л кип`ятку. Настоювати 10 годин, процідити. У теплому вигляді приймати по 1/2 скл. 4 рази на день через 30 хвилин після їжі.

• При загостренні хронічного гастриту необхідно приготувати такий склад: сушеница болотна (трава), ромашка аптечна (квітки), троянда кримська і біла (пелюстки), хвощ польовий (паростки) — по 10 г, репешок звичайний, божа трава (гіркий полин, купувати в аптеці) — по 20 г, шипшина корична, кріп (насіння) — по 30 г, звіробій (трава, куплена в аптеці), подорожник великий (листя), деревій (листя) — по 40 г.

Все змішати. 1 столову ложку збору заварити двома склянками кип`ятку, томити на водяній лазні, але не кип`ятити.

• При гастриті з підвищеною кислотністю приймати протягом дня до двох чайних ложок порошку крейди або з курячої яєчної шкаралупи. Курс лікування — один тиждень. Зробити перерву на один тиждень і лікування повторити.

• 100 г сухого подрібненого листя подорожника великого залити 1 л червоного сухого вина, настояти в темному прохолодному місці два тижні, періодично струшуючи. Потім довести до кипіння, варити в закритому посуді на слабкому вогні 10 хвилин, охолодити, процідити. Приймати при зниженій кислотності шлункового соку по 50 мл 3 рази на день за 20 хвилин до прийому їжі протягом одного місяця.

• При підвищеній кислотності шлункового соку необхідно повністю виключити з живлення солодкі продукти. В той же час протягом двох місяців приймати за 40 хвилин до їжі по 1 столовій ложці меду.

• При підвищеній кислотності шлункового соку пити 1 раз на день до їжі склянку свіжоприготованого соку моркви.

• При зниженій кислотності шлункового соку випивати 1 раз в день 1 скл. свіжоприготованого соку капусти білокачанної.

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