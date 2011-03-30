Часник - потужний натуральний антибіотик

Часник — антибіотик широкого спектру дії. Він вбиває дуже велику кількість різних бактерій. Дослідження довели, що сирий часник за своїми властивостями не поступається, а в чомусь навіть перевершує широко відомий препарат тетрациклін. Але пам`ятайте, що засоби, засновані на часнику, не можна вживати довгий час у великих кількостях, оскільки часник починає пригнічувати мікрофлору кишечнику і стає причиною подразнення.

1. Потрібно: 4—5 зубчики часнику, 1 стакан вина або оцту.

Спосіб приготування. Часник очистіть, дрібно наріжте і залийте вином або оцтом. Настоюйте не менше 3 год. вживайте по 1 ч. л. 3 рази на день перед їжею.

2. Потрібно: 1 головка часнику, рослинна олія.

Спосіб приготування і застосування. Часник очистіть, дрібно наріжте, залийте охолодженим рослинною олією і настоюйте 6—8 год. Вживайте 2 рази на день за 20 хв. до їжі.

