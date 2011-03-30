Звідки зайві кілограми?

Близько 90% людей набирають зайві кілограми тільки тому, що багато їдять (тобто споживають більше калорій, аніж потрібно їхньому організмові), і не більш ніж 10% – через наявність серйозних порушень в організмі (пухлини мозку, захворювання наднирників, зниження функцій щитовидної залози). Внаслідок зміни умов і способу життя середньостатистична особа споживає висококалорійну апетитну їжу, але має мало стимулів чи можливостей для витрачання енергії. Велику кількість спожитих калорій організм не повністю витрачає на фізичну роботу та підтримання фізіологічних процесів, відтак надлишок їх акумулюється у вигляді жирових запасів.

Як повідомляє радіо “Свобода”, згідно з канадським дослідженням, розумова робота суттєво сприяє ожирінню, причому не лише з тієї причини, що сидіння за письмовим столом майже не вимагає витрати фізичної енергії.

Професор Анжело Тремблей, фахівець із кінезіології (фізіології рухів) з університету Лаваля у Квебеку, вважає, річ у тому, що під час читання документів чи під час роботи на комп’ютері мозку потрібно багато глюкози, тому людина розумової праці після робочого дня відчуває сильний голод. У підсумку вона споживає надто багато їжі, значно більше, ніж може використовувати організм.

Професор Тремблей, наприклад, виявив, що після 45 хвилин роботи за комп’ютером його студенти витрачали всього по три калорії енергії, а їжі споживали на 220 калорій більше, ніж якби вони ці 45 хвилин відпочивали.

“Таким чином, головна проблема працівників розумової праці не в сидячому способі життя, а в порушенні такою працею глюкозної рівноваги, – каже професор Тремблей. – Саме через це нашу “інформаційну еру” супроводжує глобальне поширення ожиріння”.

