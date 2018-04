Слова можуть викликати смертельні хвороби - дослідження вчених

Багато з нас пам`ятають цей момент. Вас образили, образили або просто забули, і тут же ваш мозок пронизує думка: «За що?!», А потім ця думка болем віддається вже у всьому тілі. Часто багато хто з нас навіть захворюють після перенесеного стресу. Критично оцінюючи цю подію, ми розуміємо, що зовнішніх причин відчувати ТАКУ біль немає. Адже слово і думка ефемерні. З цим науковим постулатом намагалися сперечатися деякі дослідники, але офіційна медицина відразу зараховувала їх до шарлатанів. Але останні дослідження, мабуть, повинні довести скептикам, що «душа болить» - не просто фраза.

Вчені з університету Мічігану (США) прийшли до висновку, що людський мозок не бачить ніякої різниці між болем душевним і фізичним, пише Proceedings of the National Academy of Sciences. Фізичний біль від удару по тілу і «почуття самотності» однаково активізують дві зони мозку - вторинну соматосенсорну і островківу кору.

У ході дослідження фахівці працювали з 40 людьми різного віку, які переживали розрив з коханими людьми і дуже страждали через це. Спочатку учасникам пропонувалося дивитися на фото людей, які їх залишили і згадувати найщасливіші моменти свого спільного проживання. А потім вчені за допомогою спеціальних приладів викликали в учасників больові відчуття. У ході дослідження фахівці контролювали активність мозку людей за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії.

- Ми виявили, що індуковане почуття покинутості активує регіони мозку, які залучені до відчуття фізичного болю, - прокоментував відкриття соціальний психолог Етан Крос.



А словом можна вбити

- Ще багато століть тому люди помітили, що звук і слово можуть працювати як на благо, так і на шкоду людині, - ділиться своїми міркуваннями викладач фізики Пензенського університету Людмила РОЖКОВА. - Чому? Тому що кожен наш внутрішній орган має власну частоту коливань. І якщо вона «правильна», то орган функціонує нормально. А звук, що прийшов ззовні, має вібраційну енергію, яка впливає не тільки на барабанну перетинку, а й на організм будь-якого живого створіння у цілому. І при цьому може змінювати частоту коливань серця, печінки, селезінки мозку. Як на благо, так і на шкоду.

Людмила Рожкова вважає, що звуки і слова «реагують» з організмом людини наступним чином.

По-перше, слово має вольовий вплив - адже спочатку треба осмислити, що вимовити і як.

По-друге, ця енергія перетворюється нервовою системою в електричні імпульси і частково у вигляді «оформленого згустку» випромінюється назовні.

По-третє, частина енергії у вигляді електричних імпульсів потрапляє на голосові зв`язки, де вона перетворюється в енергію звукових вібрацій.

По-четверте, енергія звукових вібрацій, проходячи по клітинах організму, викликає в них відповідні зміни.

Більш того, за словами керівника Інституту квантової генетики, доктора біологічних наук Петра Гаряєва, словесні «струси повітря» впливають на молекулу ДНК, що несе спадковий код людини. Тому злісні, грубі і погані слова руйнують ДНК людини - і вона може захворіти. А добрі слова підтримують у нормі структуру, тим самим подовжуючи людині життя.

Біолог Петро Гаряєв - автор багатьох спірних з точки зору офіційної науки теорій. Він, наприклад, створив апарат, який «перекладав» людські слова в електромагнітні коливання, а потім досліджував, як ці коливання впливають на молекули спадковості - ДНК. За допомогою цієї диво-техніки вчений вирішив перевірити, як відбиваються на живому організмі злі і добрі слова.

- З`ясувалося, деякі слова можуть виявитися страшнішими за мін: вони «вибухають» в генетичному апараті людини, спотворюючи його спадкові програми, викликаючи мутації, врешті-решт призводять до виродження, - розповідав мені Петро Петрович. - Під час добірної лайки корчаться і рвуться хромосоми.

Так, дослідам піддалися насіння рослини арабідопсис. Протягом декількох тижнів регулярно - по три-чотири години на день - магнітофон поблизу від них «начитував» грубі фрази. У результаті більшість насіння загинули. А ті, що вижили стали генетичними виродками. А ось, коли той же самий магнітофон став відтворювати слова добрі, «теплі» - апарат зафіксував, як почала змінюватися структура молекул ДНК. Розірвані спіралі «зросталися», насіння ожило і зійшло. А в контрольній групі воно так і залишилося мертвим.

Здавалося б, від рослин до людей - дистанція величезного розміру. Але дослідження показали: генетичні апарати всіх живих істот - чи то людини, чи скумбрії, чи то соняшника - працюютьпо досі невідомим універсальним законам.

- Будь-яке вимовлене слово - це не що інше, як хвильова генетична програма, яка змінює ваше життя, - говорить Гаряєв. - Іноді слово може спрацювати як вбивця і навіть викликати рак, а іноді здатне лікувати.

kp.ua