Кава - смертельна залежність

Багато людей не можуть уявити своє ранок без чашечки ароматної кави. Фахівці з Гарварского Університету стверджують, що кава далеко не нешкідливий і при надмірному вживанні навіть стає смертельно небезпечний.

Вчені вивчили 4000 випадків смерті від інсульту для того, що б з`ясувати, чи була у загиблих кавова залежність. Результати виявилися шокуючими: переважна більшість людей, загиблих від крововиливу в мозок, були любителями кави, а 10 відсотків пили кофеїновмісних напій за годину до смерті.

Якщо зловживати кавою, то артеріальний тиск перебуває весь час на підвищеному рівні, також частішає число серцевих скорочень і підвищується в`язкість крові. На тлі такого стану ризик інсульту збільшується мінімум в два рази.

Ризик крововиливу в мозок збільшується вже в тому випадку, якщо замість звичайних 3 чашок кави в день почати пити по 5 порцій.

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