Червоний перець вбиває ракові пухлини

Капсайцин, який міститься в перці, згубний для ракових клітин і абсолютно нешкідливий для здорових.

Доктор Тімоті Бейтс з Ноттингемського університету прийшов до висновку, що червоний перець згубний для ракових клітин. Дану точку зору підтримує і багато інших дослідників.

Гострий червоний перець цілеспрямовано впливає на мітохондрії ракових клітин. Таким чином, можна пояснити, чому мексиканці і індійці найменше схильні до злоякісних пухлин. Причина саме у вживанні великої кількості гострої їжі.

У червоному перці міститься речовина капсайцин, яка викликає апоптоз і вбиває ракові клітини, повідомляє Independent News.

extra-m.ru