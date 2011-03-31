Червоний перець вбиває ракові пухлини
09:18, 31 березня 2011Зарубіжні новини
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І абсолютно нешкідливий
Капсайцин, який міститься в перці, згубний для ракових клітин і абсолютно нешкідливий для здорових.
Доктор Тімоті Бейтс з Ноттингемського університету прийшов до висновку, що червоний перець згубний для ракових клітин. Дану точку зору підтримує і багато інших дослідників.
Гострий червоний перець цілеспрямовано впливає на мітохондрії ракових клітин. Таким чином, можна пояснити, чому мексиканці і індійці найменше схильні до злоякісних пухлин. Причина саме у вживанні великої кількості гострої їжі.
У червоному перці міститься речовина капсайцин, яка викликає апоптоз і вбиває ракові клітини, повідомляє Independent News.
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