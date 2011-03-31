Кількість жертв в Японії перевищила 11,4 тис осіб

Кількість жертв руйнівного землетрусу 11 березня на північному сході Японії і цунамі, що відбулося за ним, перевищила 11,4 тисячі, передає РІА «Новости» з посиланням на агентство Кіодо.

Згідно з останньою інформацією, кількість загиблих досягла 11,417 тисяч чоловік. Раніше повідомлялося, що кількість загиблих ледве перевищує 11 тисяч.

Список зниклих безвісти дещо зменшився і тепер становить 16,273 тисячі чоловік. Таким чином, загальна кількість загиблих і зниклих безвісти внаслідок стихійного лиха наближається до 28 тисяч чоловік.

Після землетрусу на АЕС "Фукусіма-1" була зафіксована серія аварій, викликаних виходом з ладу системи охолодження. Внаслідок інцидентів на АЕС було виявлено кілька витоків радіації, що змусило владу евакуювати людей з 20-кілометрової зони навколо АЕС, а також ввести заборону на польоти над станцією в радіус 30 кілометрів. Пізніше почала з`являтися інформація про виявлення в ряді районів Японії радіоактивних елементів, зокрема ізотопів йоду і цезію, в повітрі, морській і питній воді, а також у продуктах.