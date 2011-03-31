Сіль усуває депресії

Дослідники з американського університету штату Айова стверджують, що сіль має здатність знижувати захворюваність і навіть усуває депресії, що виникають в результаті монотонної і нудної роботи.

За їх словами, той факт, що сіль є природним засобом для поліпшення настрою, пояснює те, чому деякі люди схильні до її зловживання, проте, сіль може виявитися причиною підвищеного тиску крові і інших проблем із здоров`ям.

Останні опитування показують, що середня людина споживається 10 г солі щодня, не дивлячись на рекомендації лікарів, що добова норма не повинна перевищувати 4 г .

Використання солі різко зросло за останні 4000 років, сприяло цьому те, що у солі були знайдені консервуючі властивості і вона стала частиною нашого домашнього «меню».

Результати нового дослідження, наведені Reuters, показують, що сіль може грати роль наркотиків, однією з основних ознак наркотичної залежності є саме бажання прийняти речовину, не дивлячись на доведену шкоду здоров`ю.

med-i.ru