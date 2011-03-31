Які горіхи найкорисніші

Пригорща волоських горіхів містить майже в два рази більше антиоксидантів, ніж така ж кількість будь-яких інших горіхів - арахісу, мигдалю, фісташок, фундука, кешью, бразильського горіха або макадамії. Примітно, що у антиоксидантів волоських горіхів значно вища якість, ніж у горіхах інших видів. Ще одна перевага волоських горіхів в тому, що вони вживаються в сирому вигляді; в смажених горіхах якість антиоксидантів значно погіршується.

Але якщо горіхи так корисні, чому ми не їмо їх вранці, в обід і ввечері (звичайна людина отримує з горіхів лише 8% денної норми антиоксидантів)? Автори дослідження відповідають на це питання так: багато хто споживає горіхи від випадку до випадку, оскільки навіть не підозрюють про те, наскільки це здоровий продукт; інші уникають включати горіхи в раціон, оскільки вважають їх занадто жирними і калорійними. Однак необхідно пам`ятати, що горіхи містять поліненасичені та мононасичені жири, які набагато корисніше насичених, що закупорюють судини.

Вас хвилюють калорії? Вживання горіхів, як запевняють вчені, захистить вас від набору зайвої ваги та ожиріння, оскільки забезпечує почуття ситості і виключає переїдання. Але й зловживати не варто: щодня слід з`їдати близько семи волоських горіхів - цього достатньо, щоб отримати необхідні корисні речовини.

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