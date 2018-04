Таблетки від страху скоро надійдуть у продаж

Вчені готові назавжди позбавити людство від численних фобій. Люди, які, наприклад, панічно бояться висоти, можуть випити ліки і забратися після цього на Ейфелеву вежу, щоб помилуватися красою Парижа.

Фахівці вже не перший рік працюють над створенням ліків від страху. Найімовірніше, основною складовою цих препаратів стане гормон кортизол.

Цього разу вчені провели тести на 40 пацієнтах, які страждають від страху висоти - акрофобію. Застосування кортизолу разом з поведінкової терапією дало приголомшливі результати, написали автори дослідження в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Половині учасників дослідження був призначений кортизол, а іншій половині - плацебо. Після прийому ліків піддослідних саджали за віртуальний симулятор, який зображував швидкий рух у швидкісному відкритому ліфті. При цьому численні датчики, прикріплені до їхньої шкіри, фіксували тиск, серцебиття і потовиділення.

Пацієнти, які вживали кортизол, через місяць практично перестали боятися віртуальних подорожей на ліфті. "Вони показали значне зниження гострої тривоги, під час віртуального впливу на них фобічної ситуації", - розповів один з авторів дослідження, невролог з Базельського університету Швейцарії Домінік де Кервен.

Нагадаємо, що це далеко не перші випробування кортизолу. Нещодавно психіатри з США провели тести на солдатах. Вони змоделювали для досліджуваних стресові ситуації і вивчали їх поведінку. Молоді люди, яким вкололи кортизол, нічого не боялися і вели себе відчайдушно. Вчені вважають, що завдяки даному гормону США можуть отримати безстрашну армію.

news.open.by