Хвороби людини залежать від її характеру

Характер людини може багато що сказати про її здоров`я. На думку лікаря Мартіна Хаггера, психолога з Університету Ноттінгема і Університету Катріна, характер є результатом роботи генів і навколишнього середовища. Тому дана позиція цілком виправдана, повідомляє The Daily Mail.

Вчений, грунтуючись на спостереженнях, склав шкалу, в яку заніс психотипи людей та їхні імовірні недуги. Отже, більшість оптимістів страждають через надмірну масу тіла, заявляють експерти з Університету Досіса в Кіото. Судячи з усього, позитивно налаштовані люди частіше потурають своїм примхам і неадекватно оцінюють проблему.

Також оптимісти схильні робити ризиковані вчинки, збільшуючи ризик передчасної смерті, підкреслюють вчені з Каліфорнійського університету. А ось Стендфордський університет з`ясував, що життєрадісні діти в дорослому віці нерідко курили і випивали.

У свою чергу, тривожність загрожує виразкою шлунка, констатують дослідники з Університету Декарта та Центру з вивчення залежності і психічного здоров`я. Емоційна нестабільність штовхала людей на неправильну поведінку: вони нерегулярно харчувалися, мали шкідливі звички і погано спали. У результаті кислотність в шлунку різко підвищувалася, і стінки шлунка роз`їдалися. До речі, підвищений рівень стресового гормону кортизолу призводить до появи головних болів, вугрів та інфекцій сечового міхура. Зате тривожні люди частіше займаються сексом, згідно дослідженню Університету Шеффілда.

Чутливі особи, що вирізняються співчуттям і жалем, мають знижений рівень стресу. У результаті серцевий напад трапляється рідше, повідомляють співробітники Університету Глазго. А ось вороже налаштовані й агресивні жінки перебувають у групі ризику щодо розвитку раку грудей, чоловіки ж - в групі розвитку раку кишечника. Справа в тому, що подібні емоційні прояви пригнічують роботу імунної системи. Плюс, злість на 50% підвищує ризик серцевих недуг, так як вона збільшує гостроту та швидкість реакції на стрес. У підсумку зростає кров`яний тиск і частішає серцебиття.

Екстраверти ж, навпаки, захищені від хвороб серця, на думку Міланського Університету. Також їм пощастило з інфекціями, і вони швидше видужують. Ймовірно, екстраверти просто краще приймають виклики долі та схильні охочіше обговорювати проблеми з лікарем.

Сором`язливі люди на 50% частіше переносять інсульт або серцевий напад, і відрізняються підвищеною сприйнятливістю до вірусних інфекцій. Є точка зору, згідно з якою такі люди ведуть більш замкнутий спосіб життя і сприймають все нове як стрес.

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