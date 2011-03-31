Яка косметика провокує ранній клімакс

Дія штучних речовин з групи перфторвуглеців (ПФВ) на організм жінки зумовлює раннє настання менопаузи. Відповідне дослідження опубліковане в журналі Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Керівник дослідження, професор епідеміології школи медицини в Університеті Західної Вірджинії Сара Нокс (Sarah Knox) проаналізувала дані 26 тисяч жінок у віці від 18 до 65 років. Учений визначила в їх організмі рівень двох видів ПФВ. Тест на тваринах показав, що ПФВ порушують роботу ендокринної системи.

Згідно Нокс, що вищий в організмі жінки рівень ПФВ, то швидше у неї настає менопауза.

Як пояснюється в дослідженні, ПФВ впливає на рівень естрадіолу (одного з жіночих статевих гормонів). Як тільки рівень естрадіолу падає до певного значення, наступає менопауза.

Перфтоуглероди є штучними речовинами. Вони використовуються при виготовленні тканин, що не брудняться, пластикових контейнерів, а також при ультразвукових дослідженнях і очних операціях.

Крім того, ПФВ містяться в продукції декількох косметичних компаній, що випускають так звану «кисневу косметику».

Середній вік настання менопаузи складає 51 рік. Настання менопаузи у жінки у віці до 40 років викликане, як правило, різними патологіями.

medportal.ru