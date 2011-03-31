5 найпоширеніших комплексів

Ця стаття про один з найцікавіших розділів психології, оскільки комплекси присутні у кожної живої людини на цій планеті. Не згодні? Можливо, ви і маєте рацію...

- Комплекс Неповноцінності, один з найпоширеніших на всій планеті.

Носій цього комплексу, хронічно і підсвідомо занижує свою самооцінку, унаслідок недооцінки своєї зовнішності. Парадоксально ось що: більшість «нормальних середньо-статистичних людей носять в собі цей комплекс, а більшість ненормальних часто не знайомі з ним».

- Комплекс Дон Кіхота, більшість носіїв - інфантильні чоловіки.

Суть ось в чому: ви починаєте ідеалізувати кохану. Це така псевдолюбов, ви не помічаєте недоліків і інші негативні риси людини. Прозріння таких осіб викликає у них агресію, найчастіше на цього ж партнера.

- Комплекс Дон Жуана, комплекс вдає із себе: інтерес і отримання задоволення від знайомства і подальшого взаємного інтересу, часто під інтересом сприймається статевий акт. Після досягнення цієї мети, носій комплексу втрачає усілякий інтерес.

- Комплекс Маленьких геніталій, та саме так він і називається, формується, будучи дитиною.

Дитина, бачачи, що її геніталії менші ніж у батька або ж старших дітей, одержує переконаність, що в результаті менших розмірів, матиме менший успіх у жінок. Існує декілька стереотипів тісно пов`язаних з цим комплексом, а саме: повні люди мають менший розмір геніталій, ніж звичайні люди.

- Комплекс Аліси в країні чудес, витоком назви послужив однойменний твір.

Жінки носії цього комплексу схильні до мріяння про принца на білому коні, або ж в наш вік на білому лексусі. У справжньому житті такі жінки шукають партнера, який схожий на їх уявного партнера, при цьому успіх відносин залежить повністю від нього, а точніше від його здатності грати роль партнера з уяви жінки. На останніх стадіях цього комплексу, жінка починає надавати більше уваги уявному світу, ніж реальному, пише bienhealth.com.

Ось ви і ознайомилися з найпоширенішими з них, тепер поведінка багатьох людей не здається такою загадковою або незрозумілою, чи не так?

newsland.ru