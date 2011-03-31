25-річна студентка перемогла рак за допомогою медитації

Страшний діагноз, як грім, серед ясного неба, прозвучав для Наталі в липні минулого року. Раптово у дівчини піднялася висока температура, з`явилася сильна слабкість. Спочатку її поклали в лікарню з підозрою на отруєння, але, ретельно обстеживши, несподівано оголосили смертельний вирок – рак крові і кісткового мозку.

– Коли я дізналася, що у мене рак, то була просто в шоці – все, життя закінчене... І це в 25 років! – згадує Наталія Попова. – Пройшовши через справжнє пекло хіміотерапії, я вирішила боротися з хворобою за допомогою свого дядька-інженера, який вже 15 років займається біоенергетикою і медитативною практикою.

Дядько Наталі, що давно захоплюється духовними практиками, почав лікувати її на енергетичному рівні, навчив правильно медитувати і порадив повністю змінити світогляд.

Зараз вона у всьому наслідує свого дядька-цілителя: якщо жити для людей і творити добро, хвороба не повернеться. Дівчина знайшла віру. Тепер, обходячи стороною клуби і бари, в яких вона була завсідником, Наталя все частіше заходить в храм. Вона стала волонтером і у міру своїх невеликих поки що сил допомагає онкохворим дітям у фонді «Іскорка». А ще вона зустріла коханого, з яким вони будують плани і збираються народити дитину.

newsland.ru