Пацієнти з хронічною втомою вийшли на мітинг протесту

Близько 200 бельгійців, які страждають на синдром хронічної втоми, провели у понеділок акцію протесту у Брюсселі. На думку протестуючих, бельгійська охорона здоров`я приділяє недостатню увагу їхньому захворювання.

"Пацієнти домагаються визнання своїх проблем і ефективних методів лікування понад двадцять років. Вони вважають, що з них досить, і вимагають негайних заходів", - заявив один з учасників акції.

Маніфестанти зажадали також створити в Бельгії національний комітет по синдрому хронічної втоми, що відповідав би за вироблення незалежних і науково обгрунтованих підходів до лікування цього захворювання.

Учасники мітингу також висловили підтримку лікарю Франсісу Куку (Francis Coucke), справа якого розглядається в даний час Медичною радою Бельгії. Раніше Кук і ще один бельгійський лікар Анна-Марі Уйтерспрот (Anne Marie Uyttersprot) були відсторонені від практики і засуджені до великого штрафу за використання незареєстрованих методів лікування синдрому хронічної втоми. Медпрацівники призначали пацієнтам з цим захворюванням терапію імуноглобулінами.

Синдром хронічної втоми - розлад неясного походження, що супроводжується підвищеною психологічною та фізичною втомлюваністю, болями у м`язах і суглобах, а також депресією. За оцінками пацієнтська організацій, в Бельгії налічується близько 1200 пацієнтів з цим захворюванням.

В останні роки кілька дослідників висунули припущення про інфекційне походження синдрому хронічної втоми. За даними цих вчених, захворювання було пов`язане з ретровірусом XMRV (xenotropic murine leukemia virus-related virus, ксенотропний вірус, пов`язаний з вірусом лейкозу мишей). Проте іншим дослідницьким групам не вдалося відтворити докази цієї гіпотези, так що питання про походження синдрому хронічної втоми залишається відкритим.

medportal.ru