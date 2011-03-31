В Японії лікарні не приймають хворих з радіацією, навіть дітей

Лікарні в префектурі Фукусіма відмовляються надавати меличну допомогу хворим, які не мають сертифікат про відсутність радіаційного зараження.

В Японії лікарні відмовляються приймати хворих з радіацією В Японії в префектурі Фукусіма деякі лікарні та притулки відмовляються приймати громадян, які не мають сертифікати про відсутність радіаційного зараження.

Зокрема, про відмову в медичному обслуговуванні розповів Такаюкі Окамура, який проживав у 30-кілометровій зоні евакуації навколо аварійної АЕС "Фукусіма-1". За його словами, лікарня, в яку він привів свою 8-річну дочку з скаргами на висипку, відмовилася лікувати дівчинку на підставі того, що у неї не було сертифіката про відсутність радіаційного зараження.

Влада префектури Фукусіма почала обстеження громадян на предмет радіаційного зараження 13 березня, тобто через два дні після землетрусу, що призвів до низки аварій на АЕС. 17 березня почалася видача сертифікатів, на основі яких почався здійснюватися прийом жителів евакуйованих районів у притулки. Адміністрація одного з притулків зажадала від жителів носити спеціальні значки, які говорять про проходження обстеження.

В адміністрації префектури відзначають, що сертифікати радіаційної "чистоти" були введені для того, щоб не допустити паніки серед евакуйованих. Представник влади Фукусіма зазначив, що кількість людей, яким нововведення приносить користь, набагато більше ніж тих, хто відчуває незручності.

Відомостей про те, що у кого-небудь з евакуйованих громадян був зафіксований підвищений рівень радіаційного опромінення, що не надходило.

Через землетрус і спровоковане ним цунамі на АЕС "Фукусіма-1" вийшли з ладу системи охолодження реакторів, що призвело до часткового розплавлення паливних стрижнів і викидів радіоактивних елементів. Так, в морській воді поряд з АЕС вміст радіоактивного йоду перевищує норму більш ніж у три тисячі разів. Прем`єр-міністр Японії Наото Кан оголосив 31 березня, що в найближчому майбутньому АЕС, швидше за все, буде закрита незважаючи на те, що два із шести енергоблоків в результаті аварійної ситуації пошкоджені не були.

tsn.ua